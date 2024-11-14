Росіяни зазнають катастрофічних втрат в Курській області: у Forbes назвали причини

Під час тижневого наступу в Курській області російські війська зазнали величезних втрат. Що більше - наразі вони мало чим можуть похвалитися.

Про це йдеться у матеріалі аналітика Forbes Девіда Акса.

Зазначається, що армія РФ продовжує наступати на українські позиції - хоч і зазнають невдач. Акс вважає, що, ймовірно, російські командири не надають своїм військам і генштабу точну розвідувальну інформацію про дислокацію українських військ.

"Усе це говорить про те, що російські атаки передбачувані та сліпі. Це рецепт масових втрат", - висловився аналітик.

За даними Kriegsforscher, росіяни втратили вже 88 машин на трьох основних дорогах, що проходять через селище Зелений Шилах і навколо нього, у нічийній зоні на північно-західному фланзі виступу. Зокрема, 11 із них були виведені з ладу протягом 13 листопада.

У Forbes зауважують, що під час боїв українським бійцям вдається підбиратися практично впритул до росіян, які діють за поганими розвідданими. Зокрема, 7 листопада кілька машин БТР-82 російської 810-ї морської піхотної бригади в районі Погребки були підірвані з близької відстані військами ЗСУ, що окопалися.

Один російський блогер пояснив, що командири бригади запевняли своє начальство, що повністю контролюють дорогу через Погребки, і після отримання цієї інформації генштаб РФ віддав наказ про штурм. Втім, насправді на шляху все ще залишалися українські міни - і ніхто у 810-й морській піхотній бригаді не спромігся розмінувати дорогу перед тим, як туди увірвалися БТРи.

"Проблема дезінформації генерального штабу РФ з боку місцевого командування в Курській області є системною в цій бригаді, і, можливо, в сусідніх підрозділах. Передаючи недостовірну інформацію по ланцюжку командування, а потім передаючи погані накази вниз, російські командири в Курську готують свої війська до кривавих тактичних невдач. Це не означає, що росіяни програють у Курську. Це означає, що вони, швидше за все, зазнають катастрофічних втрат, незалежно від кінцевого результату битви", - підсумовує Акс.

Нагадаємо, раніше Девід Акс писав, що армія РФ і КНДР веде криваві бої на Курщині. Вони атакують позиції ЗСУ в західній частині регіону, аби витіснити ЗСУ до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

Читайте також:

Не рахуються із втратами! Росіяни на Курщині проводять м'ясні штурми!