Росіяни зазнають "велетенських" втрат, але кидають у бої новобранців - ЗСУ

Російська армія наразі зазнає "велетенських" втрат на війні в Україні. Втім, окупанти мають резерви, аби надалі вести інтенсивні наступальні дії на фронті.

Про це в ефірі телемарафону сказав начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

За його словами, загарбники одразу ж поповнюють втрати новобранцями, які надалі йдуть в атаку "поруч зі своїми полеглими товаришами, які лежать і удобрюють землю".

"Зараз втрати ворога велетенські, я би так сказав... Від 1 до 16 грудня втрати окупантів у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" – 7697 осіб особового складу, 485 одиниць ураженої або пошкодженої техніки, з яких 67 танків, 99 бойових броньованих машин і 77 гармат та мінометів різних калібрів", – каже Фітьо.

Він зауважує, що країна-агресорка за кількістю населення вчетверо більша за Україну, а тому має ресурси. Крім того, в РФ працює військово-промисловий комплекс, а також ворог має зброю на зберіганні на складах.

"Звичайно, цей ресурс не є безмежним. Ми зараз завдаємо максимальних втрат ворогу, які він тільки може зазнавати. Все залежить від суспільства – скільки їхнє суспільство буде терпіти такі втрати. Наразі бачимо, що в Росії все ж перемагає телевізор над холодильником і здоровим глуздом", - наголошує Фітьо.

Незважаючи на це, окупаційна армія атакує і кидає в бій всі свої сили, підтримуючи штурми броньованою технікою, та використовуючи танки для прикриття.

Нагадаємо, Генштаб назвав нові втрати росіян станом на 18 грудня 2023-го. Від початку повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати російських окупантів склали понад 347 160 осіб. За минулу добу знищено ще 1090 загарбників

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