Росіяни зберегли посилену військову присутність на Запорізькій АЕС: що там відбувається

Окупація росіянами Запорізької атомної електростанції має ризики для експлуатації одного з реакторів.

Поки окупанти перебувають на об'єкті, основними ризиками для експлуатації реактора, найімовірніше, залишаться порушення систем охолодження реакторів, пошкодження резервного джерела живлення або помилки робітників, які працюють під тиском.

Про це повідомили у зведенні розвідки Великої Британії.

Розвідники посилаються на супутникові знімки від 21 серпня, на яких видно, що росіяни зберегли посилену військову присутність на Запорізькій АЕС, а бронетранспортери окупантів було розгорнуто за 60 метрів від п'ятого реактора.

Ймовірно, противник намагався приховати техніку, поставивши її під повітряними трубами та містками. Британці зазначають, що Росія готова використати будь-яку військову активність України з пропагандистською метою.

Нагадаємо, 4 березня російські війська захопили Енергодар Запорізької області — місто, в якому розташована АЕС, саму станцію обстріляли. 21 липня стало відомо, що російські окупанти розмістили військову техніку, вибухівку та зброю вже в машинній залі енергоблока АЕС.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька атомна електростанція повністю вийшла з-під контролю агенції, принципи ядерної безпеки на станції порушені. 11 серпня російські військові чотири рази обстріляли Запорізьку атомну електростанцію.

Запорізька АЕС: що відбувається на станції

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