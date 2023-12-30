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Росіяни збільшили активність БпЛА з вибухівкою на півдні України

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни збільшили активність БпЛА з вибухівкою на півдні України

Shahed. / Фото: Associated Press

Окупанти не припиняють дроновий терор.

Російські окупанти активно застосовують безпілотники на півдні України. Зокрема, збільшилася активність БпЛА з вибухівкою.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

"Загарбники не припиняють щільний дроновий терор цивільного населення – вони застосували шість FPV-дронів та значно збільшив активність застосування БпЛА різних модифікацій зі скиданням осколкових боєприпасів по населених пунктах правобережжя Дніпра. Якщо попередньої доби їх було до 40, то за звітну - 67!", - наголошують у ЗСУ.

Крім того, окупанти завдають ударів безпілотниками типу "Shahed-131/136". Потягом минулої доби було знищено три дрони-камікадзе: два на Херсонщині, один - на Миколаївщині. Втім, сталися влучання. Так,  у Херсоні майже вщент зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено дві багатоповерхівки та близько десятка автомобілів.

Також ворожі підрозділи ведуть активну аеророзвідку та завдають артилерійських та дронових ударів по населених пунктах Херсонщини й прибережних районах Миколаївщини

Крім того, окупаційні війська здійснили 11 артилерійських обстрілів населених пунктів: під ворожим вогнем знову потерпали жителі Херсона, Берислава, Новотягинки, Іванівки, Антонівки на Херсонщині, Очакова та Солончаків - на Миколаївщині.

Нагадаємо, вночі проти 30 грудня росіяни здійснили атаку безпілотників. Ворог випустив десять дронів. П'ять БпЛА вдалося збити. Повітряні сили повідомляють, що основний удар росіян - це прифронтова зона Херсонщини.

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Дата публікації
Перегляди
90
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