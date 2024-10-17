Росіяни збільшили кількість атак на Курахівському напрямку - Генштаб

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 163 бойових зіткнення.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення в районі населеного пункту Стариця.

На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу досягла 18. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кучерівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Лозової та Вишневого.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 17 штурмів неподалік Невського, Макіївки, Торського та Діброви.

На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази в районах Ступочок і Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив одну атаку неподалік Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 15 атак в районах населених пунктів Промінь, Крутий Яр та Селидове. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Селидового.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 52 атаки.

На Времівському напрямку противник здійснив чотири атаки в бік Богоявленки, Новоукраїнки та поблизу Золотої Ниви.

На Оріхівському напрямку зафіксовано один штурм наших позицій в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку оперативна ситуація без суттєвих змін. Ворог здійснив шість невдалих штурмів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність.

"Загалом, по всій лінії бойового зіткнення українські захисники завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажують бойовий потенціал ворога", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби втрати російських загарбників склали 1420 осіб. Також українські воїни знешкодили 17 танків, 33 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну РСЗВ, 54 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 83 автомобілі та 5 одиниць спеціальної техніки окупантів.

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