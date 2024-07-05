Росіяни збільшили кількість атак на одному з напрямків: подробиці від Генштабу

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 155 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії. Тут відбулося 19 бойових зіткнень в районах населених пунктів Сотницький Козачок, Глибоке, Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала чотири. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Стельмахівки та Новоселівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 14 атак окупантів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Терни та Невське.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 10 штурмових дій поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Кліщіївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 17 спроб противника прорвати оборону в районах Калинівки, Григорівки та Кліщіївки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 30 атак неподалік населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 38 штурмові дій.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка, Невельське, Парасковіївка, де ворог 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив сім штурмів наших позицій в районі Водяного та Макарівки Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення в районах Малої Токмачки і Роботиного.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Дві атаки росіян успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Втрати ворога

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 13 авіаударів по живій силі противника, уразили дві гармати, один склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу та ОВТ противника.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Також ворог втратив десять танків, 11 бойових броньованих машин, 54 артилерійських систем, 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 54 автомобіля та п’ять одиниць спеціальної техніки.

Раніше аналітики повідомили, що ЗС РФ увійшли до ще одного населеного пункту на Харківщині.

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