Росіяни збільшили кількість військ на Донеччині: в ОВА розповіли, де найбільші скупчення

Аби йти в атаку, загарбники держави-терористки перекидають до регіону додаткові сили. Таким чином ворог значно збільшив кількість своєї армії на Донеччині.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону "Єдині новини"

Зі слів керівника області, там значна кількість батальйонних тактичних груп противника. Втім, точну кількість він не назвав.

"Кількість батальйонних тактичних груп доведено до доволі суттєвої цифри. Не можу казати, чи максимальна це, але це дуже значне накопичення. Не буде коректним, якщо я буду називати цю цифру. Генштаб ЗСУ за результатами, коли будуть знищені ці БТГр, буде інформувати", - наголосив Кириленко.

Наразі найбільше зосередження російських окупаційних військ зафіксовано на Бахмутському та Сіверському напрямках, біля Слов'янська та Краматорська. Велику кількіст військ окупантів також фіксують на Лиманському напрямку, а також у сторону населеного пункту Долина, що у Слов'янському районі.

"Вся лінія фронту під постійними обстрілами. Спроби прориву супротивником застосовуюся щодня. Але успіхів немає. Противник відходить на свої попередні позиції, зазнавши втрат як в живій силі, так і бронетехніці", – розповів керівник Донеччини.

Як повідомлялося, протягом доби росіяни вбили на Донеччині 9 мирних мешканців. Зазначається, що вісім загиблих виявили рятувальники під завалами багатоповерхівки у місті Часів Яр. Ще одна людина напереждодні від обстрілів Росії загинула у Мар'їнці.

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