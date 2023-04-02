Росіяни збільшили використання авіації на Півдні: Гуменюк розповіла, з цим це пов'язано

Росіяни збільшили використання своєї авіації на Півні за минулу добу. Зокрема, ворог підіймав у небо Су-35, який атакував Херсонщину.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, такими діями ворог намагається зруйнувати наші перспективи.

"Усім відомо, що Херсонщина – аграрний регіон, де основна діяльність – польові роботи. Тобто таким чином ворог намагається тиснути на місцеве населення. На щастя, від авіаудару ніхто не постраждав серед населення", - розповіла Гуменюк.

Вона зазначила, що минулої доби загарбники з артилерії гатили по населених пунктах Херсонської області, які розташовані безпосередньо на узбережжі. В результаті одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

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"Зміна тактики росіян полягає у тому, що з допомогою Су-35 ворог атакує прифронтові території з великої відстані. Таким чином росіяни зберігають свої винищувачі, не підпускаючи до нашої ППО", - каже речниця ОК "Південь".

Вона також додала, що вогневий контроль Кінбурнської коси приносить чималі результати

"Окупантам на цій ділянці все важче знайти вогневі позиції, щоб атакувати цивільне населення, тому вони роблять це з неба. Однак і з цим ми будемо боротись, адже коли ворог вишукує нову тактику, ми завжди готуємо протидію", – підкреслила керівниця пресцентру.

Раніше Гуменюк повідомила, що робота українських захисників по Кінбурнській косі на півдні є продуктивною, зокрема, ворог вже відчуває там "снарядний голод" та зменшує кількість обстрілів з цього напрямку.