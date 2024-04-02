Росіяни збільшили застосування балістики з Криму - Гуменюк

Війська РФ частіше застосовують для ударів по Україні балістичні ракети, що розміщені на території анексованого Криму. Зокрема, тому часто лунають повітряні тривоги через загрозу балістики.

Про це повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Ворог переключає тактику і на застосування балістики також, розуміючи, що це складна ціль для реагування наших сил ППО. Саме тому вони намагаються тиснути на більш глибокі регіони України, а не тільки на прифронтові райони", - розповіла вона.

Російська армія розмістила наземні ракетні пускові платформи в Криму. В Силах оборони мають інформацію про кількість наземних систем ворога і відстежують їхні маневри.

Щодо ситуації в Чорному морі речниця зазначила, що ворожі ракетоносії споряджені та заведені в пункти базування.

Як повідомлялося, речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що росіяни мають багато авіабомб вагою 1500 кг. Цим озброєнням окупанти намагаються виснажити українську протиповітряну оборону.

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