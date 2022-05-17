Росіяни збільшують кількість обстрілів Сєвєродонецька: ворог намагається захопити обласний центр Луганщини

Ворог збільшує атаки на Луганщині, посилилися обстріли населених пунктів.

Окупанти збільшують кількість обстрілів Сєвєродонецька на Луганщині. Ворог намагається взяти обласний центр регіону. Однак глобальні плани – оточити всю область, відрізавши від сполучення з іншими регіонами України.

Про це у ранковому зведенні повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він також підкреслив, що Луганщина – це форпост по стримуванню російської армії.

"Поки ми стримуємо їх на Луганщині, наші війська у Харківській області можуть виконувати завдання, у Донецькій області можуть вибудовувати більшу лінію оборони", - наголосив він.

Він також підкреслив, що окупантам не вдастся пройти Донецьку область ні за день, ні за кілька місяців. Це дуже важкий форпост.

Гайдай також зазначив, що росіяни умисно знищують Сєвєродонецьку лікарню.

"Таким чином вони добивають поранених, забирають у нас можливість їх рятувати", - наголосив він.

Нагадаємо, окупанти обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку та територію Попаснянської громади: 10 загиблих та 3 поранених.

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