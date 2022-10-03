Росіяни збираються тримати оборону у Сватівській психлікарні - Гайдай

Російські окупанти вивозять людей, що перебували у Сватівській психлікарні, щоб зробити з неї місце оборони.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, лікарня має гарну мережу підземних кімнат. Тому вибір росіян зрозумілий, адже ця будівля може слугувати як укріплення. Проте Гайдай певен, що навіть такі дії їх все одно не врятують.

Голова ОВА розповів, що ті працівник, яких привезли з Росії — будівельники, лікарі тощо — вони всі зібрали речі і виїхали за межі Луганської області

А у Щасті мобілізовані із захопленої Луганщини "окупували" теплотрасу. Вони втекли з фронту і тепер переховуються від покарання за дезертирство під відкритим небом. Голова ОВА звернув увагу, що у ворожих підрозділах першими кидають поле бою саме офіцери.

"У Щасті є величезна труба, по якій тепло проходить у місто. І вона вся "окупована" окупантами. Їх намагаються вигнати назад. "Холодні-голодні" жаліються на своє командування, бо їх кинули", – зазначив Гайдай.

Раніше журналіст Денис Казанський опулікував у соцмережах відео з цими "жителями теплотраси".

За його словами, насильно мобілізовані жителі Луганської області, що відступили з району Лимана, приїхали до міста Щастя, вже кілька днів живуть просто неба.

"Командування звинувачує їх у дезертирстві та погрожує розправою. Самі "мобіки" розповідають, що трималися до останнього, але в результаті росіяни їх кинули та відступили, залишивши практично без техніки та зброї. При цьому російські окупанти мали наказ не попереджати м'ясо з "ЛНР" про свій відхід, щоб луганчани залишилися на позиціях до останнього і загинули", — написав Казанський.

Нагадаємо, Гайдай розповів, що у тимчасово окупованій Нижній Дуванці біля Сватового на Луганщині знову сталася "бавовна". За його словами, "буряти розлетілися і шматками висять на деревах".

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