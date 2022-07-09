Росіяни збираються використати мелітопольців як живий щит: залишатись у місті дуже небезпечно

Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров заявив, що залишатися в місті стає все більш небезпечно, адже окупанти збираються використовувати цивільних як живий щит.

Наразі централізованої евакуації з міста немає, росіяни не погоджують "зелені коридори". Проте містяни можуть виїжджати з Мелітополя на власних авто або за допомогою волонтерів.

Про це Іван Федоров розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами мера, у місті починається гуманітарна криза через відсутність газопостачання та проблеми з електроенергією.

"Сьогодні залишатись у Мелітополі зовсім небезпечно. На тимчасово окупованих територіях , а особливо в Мелітополі, наростає гуманітарна криза після того, як з вчорашнього вечора (8 липня - ред.) зник газ. Ми очікуємо великі проблеми з електроенергією через те, що два дні тому рашистами повністю захопили електричні мережі і сьогодні там немає навіть диспетчерів", - каже Федоров.

За його словами, існує дуже висока загроза, що місто взагалі залишиться без алектроенергії.

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"Тож на території тимчасово окупованого Мелітополя сьогодні зовсім небезпечно. Це гуманітарна катастрофа, і люди відчувають себе як заручники", - зазначає мер.

Федоров наголошує, що сьогодні за можливості необхідно евакуюватися з міста, адже росіяни розміщують свою техніку просто посеред житлових будинків і дитячих майданчиків.

"Звичайно, якщо у людей є можливість від’їжджати з Мелітополя, то цю можливість треба використовувати. Тому що ми чітко розуміємо, що розміщуючи свою зброю серед житлових кварталів, на дитячих майданчиках, в садах поблизу житлових кварталів, рашисти роблять все, аби наших людей використовувати, як живий щит. Для них наші люди - це точно не те, про що вони будуть турбуватися, але це точно те, за чим вони будуть ховатись від наступу наших ЗСУ", - каже Федоров.

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Мер міста запевняє, що на підконтрольній Україні території люди точно будуть у безпеці. Однак очільник міста каже, що сьогодні у місті залишилося від 60 до 70 тисяч населення, однак централізованої евакуації, на жаль, немає.

"Рашисти не погоджують евакуацію зі зрозумілих причин - їм потрібні мешканці на території міста, щоб ними прикриватися, як живим щитом. Тож сьогодні є можливість евакуюватися лише приватним транспортом або за допомогою волонтерів Але слід зазначити, що всім тим людям, які звертаються до нас, ми допомагаємо, і вони від’їжджають на підконтрольну Україні територію на своїх приватних автівках чи разом із волонтерами", - зазначає мер.

За словами Федорова, люди проводять в дорозі від 10-12 годин до однієї доби. Українська сторона продовжує раз на два-три дні відправляти запит до Міністерства оборони Росії з вимогою зробити "зелений коридор", але росіяни цього не погоджують.

Нагадаємо, українська армія на початку липня завдала удару по аеродрому в Мелітополі, де розташовувалася військова база російських окупантів. Атака на авіабазу Збройних сил викликав паніку в місцевих колаборантів. Мер Мелітополя Іван Федоров каже, що деякі з них вже планують втечу.

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