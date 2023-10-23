Росіяни збивають власну військову авіацію: Ігнат пояснив, у чому річ

Російські окупанти час від часу збивають свої власні військові літаки та вертольоти, що може пояснюватись так званим "дружнім вогнем".

Про це речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Зауважимо, 22 жовтня російські пабліки повідомили, що російські війська збили власний вертоліт Мі-8МТВ-5. Екіпаж загинув. Загарбники повідомляли про "дружній вогонь", який став традицією.

Ігнат теж вважає, що російські військові збивають власну авіацію внаслідок "дружнього вогню".

"Є такий вислів – friendly fire ("дружній вогонь"). Не виключено, що літальні апарати (ворога – ред.) можуть потрапляти під "дружній вогонь" через нескоординованість дій", – пояснив речник Повітряних сил.

Він зауважив, що це вже не перший випадок "дружнього вогню". Ігнат вказав, що "зрештою у багатьох війнах таке трапляється".

"Те, що вони (окупанти – ред.) скиглять, то це ми теж бачимо, фіксуємо. Це ще одне підтвердження. Як кажуть у нас у Повітряних силах – це об'єктивний контроль, що ворог підтвердив втрату літака/гелікоптера від власної зброї. Це для нас чудова інформація", – розповів Ігнат.

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До слова, 6 жовтня стало відомо, що російська ППО уже вп'яте від початку війни в Україні збила власний літак. Так, авіасудно було збите "дружнім вогнем" поблизу окупованого Маріуполя.

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