Росіяни збрехали про серйозний прорив української оборони в районі Бахмута - ISW

Російські військові досягли невеликих успіхів у Донецькій області в районі Бахмута, однак окупанти значно перебільшують свої досягнення на фронті.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що російські пропагандисти необгрунтовано повідомляють про те, що нібито агресорам вдалось прорвати українську лінію оборони на південь від Бахмута по трасі Т0513 до населеного пункту Часовий Яр. Якби окупантам вдалось це зробити, вони перерізали б одну з двох основних комунікацій постачання українських військових.

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Натомість аналітики пишуть про малу ймовірність того, що російські окупанти могли просуватись з великим темпом, про який повідомляє російська пропаганда.

Експерти ISW вказують, що дані геолокації показують, що просування військових на півдні від Бахмута було зовсім незначним.

"Такі твердження, ймовірно, є частиною російської інформаційної операції і є передчасними. Російські сили, що деградували, навколо Бахмута навряд чи швидко поставлять Бахмут під загрозу неминучого оточення", - резюмували аналітики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що На Бахмутському напрямку зараз тривають найзапекліші бої. Туди росіяни підтягнули резерви та постійно атакують позиції ЗСУ, проте Сили оборони протистоять ворогу.

Крім того, ми раніше інформували, що Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що українські танкісти під Бахмутом творять справжні дива. Вони працюють як танками, так і як артилерією.

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