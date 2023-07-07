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"Росіяни здаються в полон або втікають": Жданов про контрнаступ ЗСУ на Бахмутському напрямку

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
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1274
Час на прочитання
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"Росіяни здаються в полон або втікають": Жданов про контрнаступ ЗСУ на Бахмутському напрямку

ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку / Фото: Associated Press

Експерт зазначає, що у ворога все менше мотивації воювати.

Українські захисники відбили успішні атаки противника на Бахмутському напрямку та продовжують наступальні дії на півдні та півночі Бахмута.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, пише 24 канал.

"Закріплюються на досягнутих рубежах, а в районі Кліщіївки йдуть важкі бої", – зазначив Олег Жданов.

За його словами, ймовірно, що окупанти покинули Кліщіївку. 

"На нас чекають хороші новини. Треба дочекатися офіційної заяви від Генштабу", - зазначив він.

Жданов додав, що у ворога все менше мотивації воювати. Загарбники здаються в полон або втікають.

Додамо, що українські військові знову просунулися на Бахмутському напрямку та повернули окуповані території.

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Дата публікації
Перегляди
1274
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