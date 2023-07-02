Росіяни здійснили 27 авіаціних обстрілів України за добу: новини з фронту від Генштабу ЗСУ

Вночі неділі, 2 липня, РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території Україні. Інформація щодо наслідків атаки наразі уточнюється. Протягом доби противник завдав 1 ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив близько 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 2 липня.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 46 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це - Карповичі та Кам'янська Слобода Чернігівської області; Миропілля і Рясне Сумської області та Уди, Пильна, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Одрадне і Кам'янка Харківської області.

противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це - Карповичі та Кам'янська Слобода Чернігівської області; Миропілля і Рясне Сумської області та Уди, Пильна, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Одрадне і Кам'янка Харківської області. На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Новомлинськ, Фиголівка, Масютівка та Кислівка Харківської області.

ворог завдав авіаційних ударів у районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Новомлинськ, Фиголівка, Масютівка та Кислівка Харківської області. На Лиманському напрямку росіяни здійснили безуспішні наступальні дії в районах Невського та південніше Діброви Луганської області. Завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Виїмки і Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Роздолівка і Берестове - Донецької.

росіяни здійснили безуспішні наступальні дії в районах Невського та південніше Діброви Луганської області. Завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Виїмки і Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Роздолівка і Берестове - Донецької. На Бахмутському напрямку окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Завдали авіаційних ударів біля Білої Гори, Торецька та Нью-Йорка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка та Південне Донецької області.

окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Завдали авіаційних ударів біля Білої Гори, Торецька та Нью-Йорка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка та Південне Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Під вогонь потрапил , зокрема Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.

противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Під вогонь потрапил , зокрема Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області. На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Гостре, Георгіївка, Мар’їнка тв Побєда Донецької області.

українські захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Гостре, Георгіївка, Мар’їнка тв Побєда Донецької області. На Шахтарському напрямку загарбники завдали авіаційного удару в районі Макарівки Донецької області. Здійснили обстріли близько 15 населених пунктів, зокрема це, Парасковіївка, Новомихайлівка, Золота Нива, Сторожеве, Благодатне, Макарівка, Вільне Поле, Зелене Поле на Донеччині.

загарбники завдали авіаційного удару в районі Макарівки Донецької області. Здійснили обстріли близько 15 населених пунктів, зокрема це, Парасковіївка, Новомихайлівка, Золота Нива, Сторожеве, Благодатне, Макарівка, Вільне Поле, Зелене Поле на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них - Новодарівка, Левадне, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Качкарівка, Козацьке, Іванівка, Антонівка, Зеленівка Херсонської області та місто Херсон.

Відповідь ЗСУ

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, зокрема, 2 - по зенітно-ракетних комплексах; 1 - по пункту управління ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони, 2 станції РЕБ та ще один важливий об’єкт ворога.