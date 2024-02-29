Росіяни здійснили невдалі штурми на лівому березі Дніпра та зазнали втрат

Українські Сили оборони півдня протягом минулої доби, 28 лютого, відбили штурми окупантів на лівобережжі Дніпра в Херсонській області.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

Зазначається, що окупанти системно продовжують спроби вибити українські підрозділи із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра.

"Протягом минулої доби (ворог - Ред.) вдався до чотирьох штурмів та, зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції", - наголосили військові.

Сили оборони півдня за добу знищили на лівому березі Дніпра 54 окупанти, комплекс відеоспостереження "Муром-М", вісім гармат, два човни, а також польовий склад боєприпасів противника.

Як повідомлялося, ЗСУ підтягнули до Кринок на Херсонщині додаткові резерви. Тим часом українські сили зберігають обмежені позиції на лівому березі Дніпра.

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