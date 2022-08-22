Росіяни здійснили провокацію на березі Нікопольського водосховища: влада терміново звернулася до людей

Місцевих мешканців просять не виходити на вулицю. Попередження стосується міст, сіл та селищ, розташованих на березі Каховського водосховища.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Друзі, на протилежному березі водосховища армією РФ здійснено провокацію. За можливості, залиште вулиці, уникайте перебування в місцях масових скупчень людей. Увага!!! Попередження стосується міст, сіл та селищ розташованих на березі Каховського водосховища", - сказано в повідомленні.

Місцевим радять стежити за офіційними повідомленнями.

Нагадаємо, Гуменюк повідомила, чи готують ЗСУ атаку на Кримський міст.

Як повідомлялося, росіяни з авіації вдарили високоточною ракетою по Одеській області.

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