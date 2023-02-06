Росіяни провалили штурм під Бахмутом: ЗСУ ліквідували 26 окупантів, ще 2 у полоні

Російські загарбники учора, 5 лютого, атакували позиції ДПСУ на околицях Бахмута та намагалися прорвати нашу лінію оборони. Загалом під мінометним обстрілом та з втратами загарбники добігли до приміських споруд.

Про це інформує Держприкордонслужба.

"Загороджувальним вогнем з автоматичних гранатометів атакувальну хвилю зупинено. Малі ворожі групи ліквідовані у ближньому бою. Під час зачистки наші захисники полонили вагнерівця й мобілізованого із Татарстану. Один з них був поранений та залишений своїми ж помирати", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що полоненим окупантам надали надали медичну допомогу й передали уповноваженим органам.

У ході бою знищили 9 загарбників, 15 поранили та 2 взяли в полон.

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Додамо, що російські окупанти хочуть дійти до Лимана. Чи залишать українські військові Бахмут, і якщо так, то за якої умови, про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.