Росіяни здійснили жорстоке вбивство у Волновасі: у будинку знайшли тіла 9 людей, серед них діти

Окупанти продовжують вбивати мирних українців.
На Донеччині у Волновасі російські окупанти здійснили "дике" вбивство. В одному з приватних будинків знайдено тіла дев'яти осіб з вогнепальними пораненнями, зокрема двох дітей.
Про це повідомив журналіст Денис Казанський у Мережі.
Він зазначив, що з огляду на те, що Волноваха – прифронтове місто, захоплене у 2022 році, і всі люди зі зброєю там – це російські військові.
"Жодні сумнівів у тому, що це справа їхніх рук, немає. Випущені з в'язниць убивці та ґвалтівники і не можуть інакше", - вважає він.
За його даними від місцевих - росіяни убили цілу родину на прізвище Капканець.
"Вони зібралися разом на якесь сімейне свято", - додав журналіст.
Раніше ми повідомляли, що засуджений за жорстоке вбивство 11-річної Даші Лук'яненко Микола Тарасов відбував покарання у Херсоні, проте після окупації міста він загадково зник. Окупанти могли випустити його на волю.
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