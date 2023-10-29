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Росіяни здійснили жорстоке вбивство у Волновасі: у будинку знайшли тіла 9 людей, серед них діти

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Росіяни здійснили жорстоке вбивство у Волновасі: у будинку знайшли тіла 9 людей, серед них діти

Масове поховання / Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України/Facebook

Окупанти продовжують вбивати мирних українців.

На Донеччині у Волновасі російські окупанти здійснили "дике" вбивство. В одному з приватних будинків знайдено тіла дев'яти осіб з вогнепальними пораненнями, зокрема двох дітей.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський у Мережі.

Він зазначив, що з огляду на те, що Волноваха – прифронтове місто, захоплене у 2022 році, і всі люди зі зброєю там – це російські військові.

"Жодні сумнівів у тому, що це справа їхніх рук, немає. Випущені з в'язниць убивці та ґвалтівники і не можуть інакше", - вважає він.

За його даними від місцевих - росіяни убили цілу родину на прізвище Капканець.

"Вони зібралися разом на якесь сімейне свято", - додав журналіст.

Раніше ми повідомляли, що засуджений за жорстоке вбивство 11-річної Даші Лук'яненко Микола Тарасов відбував покарання у Херсоні, проте після окупації міста він загадково зник. Окупанти могли випустити його на волю. 

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Дата публікації
Перегляди
2213
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