Росіяни здійснюють дві операції для захоплення Покровська: аналітики розкрили деталі

Окупанти хочуть захопити місто, щоб просуватися далі.

Росіяни наразі здійснюють дві тактичні операції в рамках наступу на Покровськ та намагаються оточити позиції ЗСУ між Мирноградом і Гродівкою.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

За даними експертів, перша тактична операція проходить вздовж лінії Новогродівка-Гродівка на схід від Покровська. Для просування до околиць міста росіянам потрібно захопити спочатку Мирноград.

Друга тактична операція реалізовується вздовж лінії Селидове-Українськ-Гірник на південний схід від Покровська. Тут ворог намагається розширити своє угруповання та усунути вразливі місця для контратак з боку Сил оборони.

На думку аналітиків, військове командування РФ, ймовірно, розглядає обидві операції як передумови для початку інтенсивних наступальних дій на сам Покровськ.

Нагадаємо, через просування російських окупантів на Покровському напрямку та наближення лінії зіткнення у місті Покровськ Донецької області від 2 вересня не працюватимуть банки.

У четвер, 29 серпня, президент України Володимир Зеленський провів нараду за участі головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальник Генштабу Анатолія Баргилевича.

За його словами, детально було розглянуто ситуацію щодо фронту, а найбільшу увагу приділено Покровську й Торецьку.

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