Росіяни здійснюють перегрупування: у Генштабі розповіли про бої в Сєвєродонецьку

Росіяни здійснюють перегрупування: у Генштабі розповіли про бої в Сєвєродонецьку

Російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру в Сєвєродонецьку.

Там зараз тривають бої. Також росіяни здійснюють перегрупування своїх військ.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ від 14 червня.

"На Сєвєродонецькому напрямку загарбники обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Біла Гора, Устинівка, Тошківка та інших. Завдали авіаудару з вертольотів поблизу Метьолкіного. Ворог веде штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. Противник здійснює перегрупування військ та намагається посилити угруповання", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів, що наразі ймовірність оточення українських військ у Луганській області низька. Хоч є просування противника у напрямку Слов'янська на Донеччині, але у напрямках Бахмута і траси Лисичанськ-Бахмут, навпаки, ЗСУ відсувають окупантів у напрямку Попасної.

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