"Росіяни живуть річницями": секретар РНБО назвав головну ціль окупантів до 24 лютого

Росія намагається взяти Бахмут Донецької області до річниці початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю для ВВС.

"Це місто (Бахмут, — ред.) обіцяли подарувати Путіну ще на його день народження 7 жовтня. Цього не сталось, щось інше відбулось у Криму, бахнуло. Ця країна живе річницями і датами, Росія — це ж країна некрофіл, для них людина при житті нічого не варта. А коли померла, то має бути шана", — пояснив Данілов.

Данілов додав, країна-агресорка наразі створює нові приватні армії. А це шлях до нищення Росії.

"Путін знищив і нищить Росію. Вони цього ще не усвідомлюють, але Путін нищить РФ, він хотів побудувати нову імперію, а знищить її", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російські війська можуть масовано атакувати Україну 23-24 лютого.

За даними представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, на сході України зараз спостерігається загострення бойових дій. Диктатор РФ Володимир Путін поставив нові терміни захоплення Донбасу й виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

У розвідці Британії вважають, що російській армії навряд чи вдасться досягти значного прориву в районі Вугледару і Павлівки на Донеччині.

Старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс переконаний, що диктатор РФ Володимир Путін обмежений у своїх можливостях на полі бою. Стаббс вважає, що зараз у РФ є кілька варіантів: продовжувати виснажувати свої сили або оголошувати нову хвилю мобілізації.

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