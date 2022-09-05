Росіяни з боку Запорізької області обстріляли Нікополь: поліція оприлюднила фото та данні про руйнування

Російські окупанти вкотре обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині.

Росіяни з боку Запорізької області обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Зафіксовано приблизно 10 прильотів.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, з боку Запорізької області окупанти гатили по Дніпропетровщині зі ствольної артилерії. Зафіксовано орієнтовно 10 влучань.

Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали гімназія, спортивна школа, декілька магазинів, кафе, багатоповерхівка, 10 приватних будинків, господарчі споруди, гаражі. Наразі інформація про постраждалих осіб до поліції не надходила.

“За зібраними матеріалами слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (“Порушення законів та звичаїв війни”) Кримінального кодексу України”, - підкреслили в Нацполіції області.

Нагадаємо, що в Україні засудили двох зрадників, які допомагали російським окупантам.

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