Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни з боку Запорізької області обстріляли Нікополь: поліція оприлюднила фото та данні про руйнування

Дата публікації
Перегляди
656
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни з боку Запорізької області обстріляли Нікополь: поліція оприлюднила фото та данні про руйнування

Фото: Національна поліція Дніпропетровської області

Російські окупанти вкотре обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині.

Росіяни з боку Запорізької області обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Зафіксовано приблизно 10 прильотів.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, з боку Запорізької області окупанти гатили по Дніпропетровщині зі ствольної артилерії. Зафіксовано орієнтовно 10 влучань.

Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали гімназія, спортивна школа, декілька магазинів, кафе, багатоповерхівка, 10 приватних будинків, господарчі споруди, гаражі. Наразі інформація про постраждалих осіб до поліції не надходила.

“За зібраними матеріалами слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (“Порушення законів та звичаїв війни”) Кримінального кодексу України”, - підкреслили в Нацполіції області.

©
©

Нагадаємо, що в Україні засудили двох зрадників, які допомагали російським окупантам.

Читайте також:

Сиділа тиждень у підвалі: сестра шукає 25-річну Ганну Зацепу з Ізюму

Сиділа тиждень у підвалі: сестра шукає 25-річну Ганну Зацепу з Ізюму

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
656
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація