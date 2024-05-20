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Росіяни зібрали на Кольському півострові велику кількість боєздатних бомбардувальників (фото)

Росіяни зібрали на Кольському півострові велику кількість боєздатних бомбардувальників (фото)

Бомбардувальники Ту-160 на аеродромі "Оленья", жовтень 2022 року Фото з відкритих джерел

Ворог зібрав на аеродромі "Оленья" фактично третину від загальної кількості боєздатних ракетоносіїв.

У Мережі оприлюднили супутникові знімки російського аеродрому "Оленья" на Кольському півострові, за 92 км на південь від Мурманська, де станом на 15 травня 2024 року було зафіксовано 12 літаків, а саме, стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, 13 ракетоносіїв Ту-22М3, один Ту-160 та два військово-транспортні літаки Ан-12.

Про це йдеться у матеріалі defence-ua.

"На це слід звернути особливу увагу, оскільки авіабаза "Оленья" виступає однією із основних для "ВКС РФ" під час виконання масованих ракетних ударів по Україні", – зазначають фахівці.

Бомбардувальники на аеродромі
Бомбардувальники на аеродромі "Оленья" Фото з відкритих джерел

Із посиланням на оцінки Міноборони Великої Британії та Головного управління розвідки МОУ щодо стратегічної авіації "ВКС РФ" про наявність у РФ 40 бомбардувальників типів Ту-95МС і Ту-22М3, експерти констатують, що на даний момент росіяни зібрали на аеродромі "Оленья" фактично третину від загальної кількості боєздатних бомбардувальників цього типу.

Бомбардувальники на аеродромі
Бомбардувальники на аеродромі "Оленья" Фото з відкритих джерел

За словами фахівців, у квітні 2024 року на аеродромі "Моздок", також придатному для розміщення стратегічних бомбардувальників, було лише 6 Ту-22М3, що підкреслює, наскільки вагоме значення тепер має "Оленья" як база дальньої авіації "ВКС РФ".

На думку експертів, те, що окупанти розмістили третину від боєздатного флоту Ту-95МС і Ту-22М3 на такому далекому аеродромі, може свідчити про їхнє прагнення вивести свої найбільш цінні літаки з-під потенційного удару далекобійних БпЛА ЗСУ.

"Своєю чергою, також зафіксовані військово-транспортні Ан-12 цілком ймовірно могли бути задіяні для рейсів, необхідних для накопичення крилатих ракет на аеродромі "Оленья", – зазначають фахівці.

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вже зазначав, що Україна збільшує й розширює свої спроможності, про що свідчать, зокрема, нещодавні удари по аеродрому в Джанкої, по російських радарах у Мордовії й Брянській області, а також збиття літака Ту-22МЗ росіян.

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