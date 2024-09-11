"Росіяни зібрали набагато більше людей, ніж у нас": військовий експерт про штурми у Курській області

У Курській області російська армія посилила свій наступальний потенціал і активно атакує із селища Кореньово.

Про це повідомив військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак в ефірі телеканалу "Еспресо" 11 вересня.

Він пояснив, що операція ЗСУ в Курській області себе вичерпала ще два-три тижні тому.

"Було багато хейту на цю тему, що як так, ми там робимо велику справу. Так, перші два тижні ми робили велику справу, але росіяни зібрали набагато більше людей, ніж у нас є там. Було прогнозовано, що рано чи пізно вони почнуть відбивати свої населені пункти, принаймні пробувати. Ось зараз це відбувається", — сказав він.

Окупанти переправилися через понтонні переправи, через річку Сейм у Глушківському районі, посилили свій наступальний потенціал і активно атакують з селища Кореньово.

Росіяни тиснитимуть і надалі, адже мають завдання вибити українські війська.

"Але потрібно зважати, чого ми хочемо досягти та на які втрати й жертви готові піти. На жаль, деякі відеокадри, зняті з російського квадрокоптера, вже показують наших полонених — близько 10 людей особового складу. Це неприємно, але очікувано. Окупанти будуть далі тиснути. Питання в тому, що ми там тримаємо, скільки ми можемо там тримати і які втрати для українського військового командування є прийнятними. Будь-які втрати для нас не є прийнятними, але є певні цілі", — зауважив військовий експерт.

Нагадаємо, наступ ЗСУ у Курській області (РФ) став першими випадком, коли ядерна держава зіткнулася з вторгненням з боку іншої країни. Так прокоментували ситуацію у виданні The Wall Street Journal.

Упродовж майже трьох тижнів ЗСУ вдалося захопити територію, яка наразі становить майже 1300 квадратних км.

Водночас росіяни здійснюють зараз активний контрнаступ у Курській області. Експерт Олександр Коваленко назвав напрямки, де точаться бої. ЗС РФ діють одразу на чотирьох напрямках.

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