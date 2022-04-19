Росіяни зігнали на війну з Україною "майже всіх і все" - Зеленський

Росіяни зігнали на війну з Україною "майже всіх і все" - Зеленський

Росія стягнула фактично всю боєздатну частину своєї армії воювати з українцями.

На території України та у прикордонних районах Росії зосереджена практично вся боєздатна частина армії окупантів.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час свого звернення увечері 19 квітня.

За його словами, окупанти "зігнали проти України майже всіх і майже все, що здатне воювати".

"Тому у цьому протистоянні, в цій обороні перед очима всього світу ми виступаємо проти армії, яку реально вважали другою або третьою за потужністю. І те, як міцно тримаються наші Збройні сили, як сміливо захищається увесь український народ, демонструє, що все ж таки у глобальних рейтингах українська армія заслуговує бути вище російської", — сказав глава держави.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що якби Україна отримала доступ до зброї, якої потребує, то уже б завершила цю війну.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 55-го дня війни

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