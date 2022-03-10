Росіяни "злили" розвідці дані про командирів "кадирівців", що воюють в Україні: одного ліквідовано

Росіяни "злили" розвідці дані про командирів "кадирівців", що воюють в Україні: одного ліквідовано

Розвідка опублікувала імена командирів, їхні номери телефонів та місця перебування.

Головне управління розвідки Міноборони України отримало від російських силовиків комплект матеріалів про командирів зведених загонів від Чеченської республіки. Матеріали були перевірені та підтверджені відповідними можливостями розвідки.

Про це повідомили в ГУР МО 10 березня.

"Розуміючи неминучість покарання за воєнні злочини, що були скоєні на території України, дедалі більше представників силових структур Росії намагаються вийти на зв’язок з воєнною розвідкою України, пропонуючи як "вхідний квиток" різну інформацію", – зазначили в розвідці.

Так, там отримали комплект матеріалів щодо командирів зведених загонів від Чеченської республіки. До України вони зайшли 24 лютого через зону відчуження ЧАЕС.

"Через зрозумілі причини надаємо частину інформації по зазначених командирах, адаптовану з питань неможливості визначення джерела витоку інформації", – повідомили розвідники.

Так, 24 лютого через зону відчуження ЧАЕС на територію України прибув зведений загін з числа військовослужбовців Росгвардії Росії (зі складу військ Нацгвардії Чеченської республіки): батальйони "Північ" (командир Магомед Тушаєв, загинув), "Юг ОМОН "Ахмат-Грозний" (Анзор Бісаєв). Чисельність – понад 1200 осіб.

Представниками командної ланки зазначених формувань є:

Генерал-майор Магомед Салаудіновіч Тушаєв. Він був офіцером ОМОН та командиром 141-го моторизованого полку Нацгвардії Чечні. Тушаєва ліквідовано 26 лютого в районі Гостомеля підрозділами ЗСУ.

Анзор Бісаєв – командир мобільного загону особливого призначення Управління Федеральної служби військ Нацгвардії Росії у Чеченській республіці "Ахмат" з дислокацією у Грозномму. Використовує номер 79299158888 "числиться в основі як Анзор Б., Анзор Борець, Амон2". Використовує номер: 862377050571980, IMEI 86516904021946, модель PHILIPS XENIUM E580. Перебуває в Бородянці чи Бабинцях (упізнаний з відеозапису: https://youtu.be/dwcan_3_KsY). Дані про останні виходи на зв'язок (номери телефонів та обчислення ПІБ їхніх власників та посад) ­можна подивитись на офіційному сайті ГУР.

Хусейн Межидов – командир 249-го окремого спеціального моторизованого ордена Жукова батальйону "Південь". Використовує номер: 79003678059, ІМЕІ 352022091801450, модель Samsung Galaxy A8 Plus 2018 Dual. Перебуває в Бабинцях (упізнаний за відеозаписом: https://youtu.be/D3pkF8tstak). Дані про останні виходи на зв'язок (номери телефонів та обчислення ПІБ їх власників та посад) можна подивитись на офіційному сайті ГУР.

Нагадаємо, раніше в українській розвідці повідомили, що російським пілотам укладають парашути таким чином, аби вони не розкривалися. Президент РФ Володимир Путін відправляє військових на вірну смерть.

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