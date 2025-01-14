Росіяни зменшили кількість дронових атак по Україні: з чим це пов'язано

За словами експерта, статистика дійсно свідчить про зменшення.

В грудні росіяни вперше від весни 2024 року зменшили кількість атак дронами по Україні, що пов'язано здебільшого із вичерпуванням запасів ворога.

Про це в ефірі телемарафону 14 січня розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Водночас, за його словами, сподіватися на неможливість ворогом запускання "Шахедів" не варто.

"Тут не варто робити якихось далекосяжних прогнозів. Думаю, що це пов'язано із сезонністю. Закінчився рік. Вони використали всі запаси. Зараз почався наступний рік. Тож вони входять у нього", — сказав Мусієнко.

Ба більше, як нагадав експерт, Україна постійно шукає склади як з елементами, що використовуються для дронів, так і з повноцінно зібраними дронами, і завдає ударів по них. Проте процес із виробництва "Шахедів" в РФ триває.

"На сьогодні Росія продовжує виробляти дрони. Я не виключаю, що станом на зараз в них є певний спад. Але вони продовжують їх виробляти, тому ризики атак "Шахедами" зберігаються. Статистика дійсно показує зменшення, проте можливості для запуску цих дронів у нашого ворога, на жаль, ще є", — додав експерт.

Раніше вже йшлося про те, що погодні умови на території України взимку негативно впливають на ефективність безпілотників, що працюють на лінії фронту. Тож український військовий — командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” розповів, чому знизилася ефективність роботи дронів.

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