Росіяни зменшили кількість "Калібрів" у Чорному морі: скільки ракет в акваторії

Станом на 28 січня армія Російськї Федерації трима в Чорному морі 12 кораблів і катерів. Їхній загальний залп складає 12 ракет.

Про це повідомила під час телемарафону керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Корабельне угруповання ворога ще досить потужне у Чорному морі. Зокрема, це 12 кораблів, катерів, але серед них лише два ракетоносії: надводний і підводний. Загальний залп "Калібрів" на сьогоднішній день становить 12 одиниць", - сказала вона.

Вона також наголосила, що в морі знову посилився шторм. Саме тому окупанти відправити ракетоносії до пунктів базування.

Нагадаємо, 28 січня через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Зокрема, міни можуть дрейфувати уздовж морського узбережжя Одеської області.

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