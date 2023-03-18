Росіяни зменшили кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі: чи існує загроза ударів

Станом на ранок 18 березня в акваторії Чорного моря зменшилась кількість російських ракетоносіїв. Наразі відомо про три судна, одне з яких - підводне.

Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.

За її словами, загальний залп ворожих ракет може складати до 20 "Калібрів". Представниця ЗСУ попереджає, що ракетна небезпека залишається високою.

Загалом на бойовому чергуванні перебуває 17 російських кораблів. Серед них є чотири великі десантні кораблі.

"Погода погіршується і часткового у зв'язку з цим корабельне угруповання зменшено, частково через те, що, вочевидь, учасники пошукової операції заходять до пунктиу базування. Разом з тим і кількість ракетоносіїв дещо зменшилась протягом ночі", - наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, авіаційний експерт Костянтин Криволап назвав причини частих повітряних тривог в Україні. За його словами, ворогу потрібно вести розвідку позицій ППО України постійно, а також відстежувати переміщення для завдання майбутніх ракетних ударів.

Представник ГУР Вадим Скібіцький каже, що Росія продовжить завдавати масованих ракетних ударів по Україні. Втім, частота атак залежатиме від кількості ракет, які агресор зможе накопичити.

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