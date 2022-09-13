Росіяни змінили командування західного угруповання військ: аналітики ISW не вірять в його успіхи

У Москві після невдач на фронті вирішили змінити командування західного угруповання військ.

Новим командувачем цього угруповання армії Росії став генерал-полковник Олександр Лапін. Втім, він не показав жодних ознак того, що має намір змінити свою поточну обмежену наступальну кампанію.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни у новому звіті.

У звіті ISW наголошують, що Лапін, схоже, сповнений рішучості продовжувати атаки, які не мають реальних шансів на досягнення значних в оперативному відношенні. "Не кажучи вже про вирішальні успіхи",- вважають аналітики.

До слова, протягом 12 вересня ЗС РФ продовжили наземні атаки у Донецькій області. Втім, Збройні сили України відбили спроби окупантів наступати на населені пункти навколо Бахмута та Авдіївки.

Нагадаємо, після нищівної поразки на Харківщині оточення Путіна штовхає його на останній радикальний крок. У навколокремлівських колах справжній фестиваль паніки та істерики.

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