Росіяни змінили логіку ударів по Україні: Єрмак розповів, що тепер під загрозою

За словами Єрмака, нова тактика росіян не працює, як і геополітичний шантаж.

В Офісі президента повідомили, що окупаційні війська змінили логіку ударів по Україні. Зокрема, під загрозою цивільна інфраструктура.

Про це заявив очільник ОП Андрій Єрмак.

За його словами, оскільки українським військам вдається знищити більшість ворожих БПЛА, простежується зміна логіки атак окупантів.

"Логіка дій росіян - терор, направлений на цивільну інфраструктуру. Він не спрацює, так само, як і геополітичний шантаж. Маємо вистояти, повернути всі наші території та покарати ворога. Це наша історична місія", - зазначив Єрмак.

Зазначимо, у ніч проти вівторка, 28 березня, окупанти запустили в напрямку Києва 10 безпілотників "Shahed". Попередньо, сили ППО знищили всі повітряні цілі.

Водночас в оперативному командуванні "Південь" розповіли про зміну тактики ворога. Нині російське командування зробило ставку на авіацію.

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