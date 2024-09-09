Росіяни змінили стратегію наступу на Вугледар: експерт розповів про ймовірний розвиток подій

Захопивши село Водяне біля Вугледара, росіяни спробували змінити стратегію, обходячи місто з флангів. Попередні лобові атаки не принесли успіху і призвели до великих втрат.

Про це розповів у коментарі "Фокусу" координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко.

Він повідомив, що за два роки російське командування вже двічі завдавало втрат 155-й бригаді морської піхоти ЗС РФ через лобові атаки на Вугледар з південноо боку. Наразі ворог змінює тактику і намагається обійти місто зі сходу, прагнучи дістатися до траси 0532 "Мар'їнка – Вугледар". Оскільки ця дорога вже під контролем окупантів, вони планують новий наступ на місто одночасно з півночі, сходу та півдня.

Наразі така ситуація в районі Вугледара / Карта deepstatemap.live

За словами Коваленка, оборона Вугледара в таких умовах може стати надзвичайно важкою. Особливо якщо російські війська розпочнуть просування на захід від села Водяне, яке розташоване на північ від самого міста. Проте, за словами експерта, до повного оточення Вугледара ще дуже далеко.

"ЗС РФ готують комфортні умови для оточення міста, процес може тривати до двох місяців", – сказав експерт.

Нагадаємо, 8 вересня у Deep State повідомили, що окупанти захопили село Невельське на Донеччині.