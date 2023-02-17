Росіяни змінили свою тактику в напрямку Вугледара: що відомо

Російські війська змінили свою тактику в напрямку Вугледара Донецької області. Окупанти припинили вночі атакувати позиції ЗСУ. Натомість відновлюють власні сили.

Про це в ефірі телемарафону розповів спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Олексій Дмитрашківський.

"Якщо раніше вони вели штурмуючий вогонь і постійно працювали підрозділи ДРГ та штурмові групи, то сьогодні ж спостерігається дещо інша тактика. Окупанти вночі тепер намагаються відновлюватися та поповнювати свої резерви. Саме в цьому й полягає їхня нічна зміна тактики", - підсумував він.

За його словами, наразі на напрямку кількість штурмових дій коливається від двох до чотирьох. Також росіяни змінили тактику й у застосуванні авіації.

"Натомість вдень ворог дуже потужно застосовує артилерію, лише за вчора на Донецькому напрямку противник використав її 223 рази. При цьому штурмових дій в районі Вугледару та Мар'янки було 16", - розповів Дмитрашківський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українські війська тримають оборону Бахмута, щоб держава підготувалася до деокупації своїх територій. За його словами, найгарячіша ситуація на фронті – на Бахмутському і Вугледарському напрямках. Сили оборони України тримаються там і завдають ворогу максимальних втрат.

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