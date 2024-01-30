Росіяни змінили тактику атак БПЛА: військовий експерт пояснив, чого хоче домогтися ворог

Російскі окупанти змінили тактику атак безпілотниками, отже побудована система протидії "Шахедам" України була дієвою, досягався результат знищення дронів від 80 до 100%.

Про це сказав військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі "Еспресо".

За його словами, росіяни постійно змінюють тактику застосування дронів. Це обумовлено якраз тими діями, які здійснюють Повітряні сили й загалом Сили оборони України, вибудовують систему оборони та дієву тактику протидії подібним БПЛА.

Рябих заявив, що наразі змінилася географія ворожих ударів, а також відсоток ураження подібних дронів. Це, за словами експерта, повʼязано зі зміною тактики їхнього застосування.

"Ми бачимо, що противник більше почав завдавати ударів по прифронтових зонах, намагаючись розвʼязати власні завдання. Це говорить про дві речі. По-перше, тактика та побудована система протидії "шахедам" України була дієвою, досягався результат знищення дронів від 80 до 100%", - пояснив Рябих.

За його словами, росіяни вже зрозуміли, що витрачати дрони на подібні атаки їм недоцільно, тому коректують список цілей, обирають нові маршрути, де може бути не така дієва система ППО.

"Проходячи всю територію України та стикаючись з мобільними групами, які вже відпрацювали тактику знищення цих дронів, ці групи доволі щільно розосередженні по всій території України як раз на тих маршрутах і шляхах, де противник застосовує дрони. Противник вносить певну тактику, щоб зберегти, скажімо так, потенціал і тих же "шахедів", і застосувати їх по інших цілях, де, на його думку, менший захист", - додав експерт.

Проте, як він каже, це все "може проходити з одного разу, з двох".

"Тут іде така філософія війни та постійної протидії, коли одна сторона іншу має обійти, та звісно, що всі враховують сильні та слабкі сторони одне одного та на подібну тактику буде знайдена протидія", - підсумував він.

Додамо, що на Херсонщині українські бійці знищили російську бойову машину піхоти, яка намагалася уразити наші екіпажі безпілотних авіаційних комплексів. Операцію провели вночі.