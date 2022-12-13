Росіяни змінили тактику атак на Бахмутському напрямку: карта боїв

Російські окупанти 11 та 12 грудня продовжили атакувати українські позиції навколо Бахмута. Угруповання "Вагнера" та російські військові виділяють значні ресурси для підтримування інтенсивності боїв на даному участку фронту, але українські сили продовжують контролювати місто.

Про це йдеться у повідомленні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська змінили тактичний підхід до атак в районі Бахмута і тепер використовують для атак десантно-штурмові підрозділи замість ротно-батальонних тактичних груп, повідомив речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий.

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В свою чергу у Генеральному штабі заявили, що протягом двох останніх діб українські війська відбили російські штурми поблизу Бахмута та населених пунктів на північний схід від міста Білогорівка, Верхньокам'янське, Соледар, Бахмутське та Підгородне.

В свою чергу російські джерела стверджують, що їм нібито вдалось просунутись поблизу Опитного (3 км на південь від Бахмута).

"Російське джерело стверджувало, що сили групи "Вагнера" атакували невизначені населені пункти з району Андріївки (9 км на південний захід від Бахмута) і стверджували, що бої тривають на схід від Бахмута, зазначивши, що українські сили не відступають з міста.Інше російське джерело стверджував, що сили так званої "ДНР" намагаються просунутися на схід у напрямку Торецька (23 км на південний захід від Бахмута) за підтримки артилерії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов вважає, що окупацію українського Бахмута російська пропаганда покаже, ніби це "взяття" Берліна в часи Другої світової війни. Така перемога Путіну потрібна для нової хвилі мобілізації.

В свою чергу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко назвав ситуацію у Бахмуті соломинкою для російських окупантів.

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