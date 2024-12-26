Росіяни змінили тактику на Лимано-Куп’янському напрямку: як тепер діє ворог

На Лимано-Куп’янському напрямку відбувається збільшення ворожої активності, яке триває вже три тижні. Росіян змінили тактику і тепер почали атакувати позиції ЗСУ великими піхотними групами.

Про це повідомив пресофіцер бригади “Рубіж” Максим Таран.

“Якщо раніше ми бачили по 5-7 осіб, тобто до відділення – зараз ми бачимо, що противник наступає навіть взводами. Паралельно працюють артилерією, РСЗВ, авіацією та FPV і скидами. Останнім часом піхоти стало багато – і більше стало трупів ворожих біля наших позицій”, – зазначив майор НГУ.

Раніше на Куп’янському напрямку українські бійці знищили бронетанкову групу армії РФ. Ворог остаточно втратив БМП і танк. Особовий склад противника було ліквідовано.