Росіяни змінили тактику на півдні: у ЗСУ розповіли про наміри росіян

Російські окупанти поновили практику застосування зенітно-ракетних систем С-300 по наземних об’єктах.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь" Збройних сил України.

Зазначається, що загарбники продовжують посилювати тиск на півдні України на цивільне населення прифронтових та деокупованих територій.

Зокрема, минулої доби ворог активізував ворожі обстріли.

"Підтверджуючи свою терористичну сутність, окупаційні війська посилили вогневий та психологічний тиск на цивільне населення прифронтових та деокупованих територій. Одночасно з артилерійськими обстрілами правобережної Херсонщини, ворог продовжував тактику застосування керованих авіабомб", - йдеться у повідомленні.

Також читайте Заплановані дати постачання озброєнь Україні дотримані не будуть – нардеп

Як повідомили у командуванні, близько 70 ударів було спрямовано по об’єктах соціальної інфраструктури, житлових кварталах і сільськогосподарських угіддях. Крім того, пошкоджено лінії електропередач, школу, житлові будинки, автівки, в тому числі поліцейську.

"Загинули дві цивільні жінки - мати й дочка. Ще одна жінка отримала поранення, а 18-річний юнак дістав поранення при спробі розібрати знайдений в полі невідомий пристрій", - повідомили у командуванні.

Також загарбники тричі атакували авіацією Бериславський район, застосовуючи керовані авіабомби та протирадіолокаційні ракети. Удари було завдано по промисловій інфраструктурі та сільськогосподарських угіддях.

"Загинули двоє 18-річних юнаків. У місті Снігурівка пошкоджено два навчальні заклади, лікарню, будинок культури та житлові будинки...", - поділилися військові.

Додамо, минула доба у багатьох регіонах України була з обстрілами, які Росія не припиняє здійснювати.

Читайте також: