Росіяни змінили тактику наступу: генерал Тарнавський розповів подробиці

За словами Олександра Тарнавського, на різних напрямках все більше випадків, коли рядові російські солдати відмовляються брати участь в активних наступальних діях.

Російські військові стали менше використовувати безпілотники на Таврійському напрямку. Водночас окупаційні війська продовжують атакувати позиції Сил оборони України з використанням керованих авіаційних бомб (КАБ).

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання армії "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

"Дві доби поспіль фіксується зменшення кількості застосування дронів-камікадзе. Втім ворог продовжує скидати КАБи. Тривають наземні піхотні атаки. Противник і далі сотнями втрачає живу силу", - повідомив Тарнавський.

За словами бригадного генерала ЗСУ, на різних напрямках все більше випадків, коли рядові російські солдати відмовляються брати участь в активних наступальних діях.

Тарнавський додав, окупанти продовжують комплектувати свої підрозділи ув'язненими.

"Цей, так званий "спецконтингент", російське командування вважає розхідним матеріалом. І без жалю кидає у м’ясні штурми", - зазначив командувач.

Генерал додав, що на Авдіївському напрямку українські захисники успішно відбили 23 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів, в районах Авдіївки, Опитного, Сєверного та південніше Тоненького. Також триває ведення наступальної операції ЗСУ на Мелітопольському напрямку.

Загальні втрати окупантів в операційній зоні "Таврія" становлять 374 особи. Українські військові також знищили один танк і склад боєприпасів російських військ.

Нагадаємо, вночі 28 листопада Росія знову намагалася атакувати Україну ракетами та дронами. Зокрема, вибухи пролунали у Кривому Розі та Хмельниччині.

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