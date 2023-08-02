Росіяни змінили тактику обстрілів України іранськими дронами: Ігнат розповів, в чому загроза

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що у ніч проти 2 серпня російські терористи змінили тактику обстрілу України іранськими дронами. Вони запустили "шахеди" одразу з трьох напрямків.

Про це він сказав в етері телемарафону.

Юрій Ігнат зауважив, що окупанти зазвичай атакують Україну з одного або двох напрямків, проте у ніч проти 2 серпня вони використати одразу три - Курську область, полігон Чауда в окупованому Криму і Приморсько-Ахтарськ. Речник ПС ЗСУ зазначив, що українські захисники збили 23 ворожі цілі, проте деякі все ж атакували нашу портову інфраструктуру. Щоб цього не сталось, Україні потрібно ще більше ППО.

"Наше зерно, наше продовольство, яке ми постачаємо в країни Африки та інші, аби мінімізувати продовольчу кризу у світі. От ворог зараз таку ціль собі обрав і, на жаль, дещо досягає успіхів. Але наші захисники намагаються зробити все для того, аби знищити якомога більше БПЛА", - наголосив Ігнат.

Нагадаємо, у ніч проти 2 серпня ЗСУ збили 23 іранські дрони, які окупанти запустили по Україні. Частина з ворожих цілей вдарила по потах на півдні.

В ОК "Південь" пояснили, що російські окупанти переключилися з атак по портах Великої Одеси на атаки по дунайських портах Одеської області, бо вишукують нову тактику для якомога більшої шкоди Україні.

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