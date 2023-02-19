Росіяни змінили тактику ракетних ударів: використовують русла річок — речник Повітряних сил

У Повітряних силах ЗСУ відзначили цього тижня зміну у тактиці нанесення ракетних ударів з боку держави-агресора. Росіяни запускають невелику кількість ракет вздовж русла річок.

Про це в неділю, 19 лютого, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, запуски ракет над руслами річок на низькій висоті російські війська здійснюють для того, щоб ускладнити їх ураження засобами протиповітряної оборони.

“[Ворог] використовує і річку Дністер, і Південний Буг, щоб якомога нижче ракета була “притиснута” до землі. Таким чином десь вдається обійти ті засоби ППО, які можуть їх потенційно знищити”, - сказав Ігнат.

Окрім того, противник почав використовувати меншу кількість ракет та завдає удари вночі.

“Вночі б'є ракетами, бо раніше це були “Шахеди” у нічний час. А зранку при масованих ударах були вже ракетні удари”, - відзначив речник командування Повітряних сил, нагадавши учорашню ракетну атаку, коли з морського катера росіяни випустили всього чотири ракети.

Нагадаємо, під час ранкової ракетної атаки у суботу, 18 лютого, дві російські ракети пролетіли над Південноукраїнською АЕС. Наголошується, що пролетіли небезпечно близько до ядерного об’єкту.

Читайте також: