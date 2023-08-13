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Росіяни змінили тактику у Чорному морі після ударів по суднах: Гуменюк розповіла деталі

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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Росіяни змінили тактику у Чорному морі після ударів по суднах: Гуменюк розповіла деталі

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк

Росіяни розуміють, що удари можуть повторитися, тому змінюють тактику.

Армія РФ вдалася до нової тактики у Чорному морі після ударів по російських суднах. Окупанти створили загородження з цивільних кораблів для захисту свого флоту.

Про це розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі 24 каналу.

За його словами, росіяни розуміють, що удари можуть повторитися, тому змінюють тактику.

"Окупанти ховаються поки що за південно-східним узбережжям Криму. Головне, що змінилось: вони утворили так званий район огляду суден, де збирають цивільні судна. Фактично, створюють собі бонове загородження, щоб не бути ушкодженими внаслідок атак", - розповіла Гуменюк.

Зазначимо, в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.  

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Дата публікації
Перегляди
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