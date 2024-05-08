Росіяни змінили тактику ударів по Харкову: на що звернуло увагу The Times

Росіяни продовжують атакувати безпілотниками Харків, який розташований лише за кілька десятків кілометрів від російського кордону. До того ж ворог веде активну кампанію з дезінформації, щоб залякати українських саперів, які знешкоджують російські дрони-камікадзе, бойова частина яких не вибухнула.

Про це пише The Times.

"Поки росіяни скупчуються на кордоні та засипають їх дезінформацією, захисники Харкова мають обмежені інструменти та погано уявляють, що ворог робитиме далі", – пишуть автори статті.

Британським журналістам вдалося поспілкуватися з командиром групи саперів, 28-річним капітаном Максимом Томко. Офіцер розповів, що його команда постійно перебуває у нервовій напрузі.

"Ми ніколи не знаємо, чому не вибухнув дрон-камікадзе, який ми намагаємося знешкодити – через несправність чи тому, що він запрограмований вбити наших саперів, як стверджують росіяни у своїх телепрограмах і Telegram-каналах", – поділився військовий.

Репортери повідомили, що захист Харкова від дронів здійснюють мобільні кулеметні підрозділи, які пересуваються містом на пікапах. Захисники Харкова розповіли журналістам, що впродовж року їм вдалося збити над містом близько п'яти десятків ворожих БпЛА.

"Як ми адаптували свою тактику, так і росіяни адаптували свою. Якщо раніше безпілотники "Шахед" атакували нас з висоти менше кілометра, то тепер вони літають на висоті майже в два кілометри", – розповів командир 302-ї зенітної бригади, підполковник Олександр Козлов.

Він додав, що без належної протиповітряної оборони українським захисникам дедалі важче знищувати ворожі дрони.

Нагадаємо, Синєгубов оцінив ризик наступу росіян на Харків. Належні плани евакуації Харкова вже розроблено, їх актуалізують майже щомісяця.

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