Росіяни змінили тактику в Чорному морі: деталі від ЗСУ

Армія РФ останнім часом змінила тактику у Чорному морі. Окупанти позмінно виводять в акваторію по одному підводному човну, який становить загрозу через "Калібри".

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Вони (кораблі - Ред.) там зараз перебувають, як ми бачимо, позмінно. Це така тактика, яку обрав наш ворог. Присутність в акваторії Чорного моря відбувається безпосередньо завдяки наявності там на постійній основі підводного човна", - розповів він.

За словами Плетенчука, в загарбників чотири підводні човни в Азово-Чорноморському регіоні, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр".

"Вони змінюють єдиний підводний човен, який не є носієм. Виходить, що у них в морі присутній носій", - додав речник ВМС ЗСУ.

Днями, зауважив він, окупанти випустили одну ракету по Миколаївській області. Під час цієї атаки успіху, РФ не мала.

Як повідомлялося, станом на ранок 13 червня Росія тримає ракетоносії у Чорному, Азовському і Середземному морях. Загальний залп може становити до 40 ракет.

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