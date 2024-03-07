Росіяни змінили тактику війни у небі: The New York Times про втрати авіації окупантів

За 15 днів лютого ЗСУ збили 15 ворожих військових літаків. Збільшення російських втрат авіації ― доведений факт.

Про новий підхід росіян до використання своєї військової авіації пише The New York Times.

"Тепер росіяни більше покладаються на керовані авіабомби. Завдяки активному використанню КАБів окупантам було легше взяти Авдіївку ― оскільки, за словами одного з українських бійців, півтонними бомбами можна зруйнувати будь-яку позицію, наскільки б захищеною вона не була. Усвідомивши, що ця тактика ефективна, росіяни вирішили застосовувати її на всій лінії фронту", - пише видання.

Україна не повідомляє, чим саме збиває винищувачі. Однак, за низкою свідчень, не обходиться без американської системи ППО Patriot. Спершу одразу три літаки було збито неподалік Кринків, тоді падіння російських винищувачів почались на сході. А те, що цифри можуть бути завищені, у британському Королівському обʼєднаному інституті оборонних досліджень (RUSI) називають типовою обставиною повітряної війни: якщо літак димить у повітрі, це ще не означає його знищення. Натомість, за підрахунками того ж RUSI, лише за лютий окупанти втратили близько 160 службовців Військово-повітряних сил ― і це серйозний удар по російській армії.

"Утім, ці втрати росіян наразі не зупиняють", ― стверджує в коментарі американському виданню український полковник у відставці Сергій Грабський.

"Допоки росіяни матимуть сили й засоби, вони виконуватимуть наказ, незважаючи на втрати", ― впевнений Грабський.

Нагадаємо:

Повітряні сили знищили 13 російських літаків у лютому і продовжили це робити в березні. Втім, за оцінками Інституту вивчення війни, в Росії чималі запаси винищувачів Су-34, тож окупанти готові зазнати втрат авіації для досягнення цілей під час наступальних операцій. Проте ворог поки що вирішив знизити активність в небі.

Скільки винищувачів в Росії

Авіаційний експерт Валерій Романенко розповів "Еспресо", що росіяни мають Су-34 у кількості понад 100 одиниць.

"Сьогодні росіяни мають 120 Су-34, які ми найактивніше збивали останнім часом. Зокрема, з 10 збитих літаків, 7 саме Су-34. Коли РФ почала вторгнення, то вони мали 140 таких літаків. Втім, за два роки війни їм вдалось побудувати ще 16 Су-34. Деякі втрати їм не вдається компенсувати. Мова йде про штурмовики Су-25, оскільки ці літаки не підлягають відновленню й не виробляються ще з радянських часів. Росіяни змогли збільшити кількість винищувачів Су-35 у порівнянні з початком війни. Повітряні сили ЗСУ збили 10 Су-35, а росіяни змогли відновити 15 таких літаків", – пояснив він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ось так збили російський Су-34! Відео моменту падіння ворожого літака!