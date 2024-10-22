Росіяни змінюють тактику з далекобійними дронами-камікадзе "Шахед": чим це загрожує

Тактика використання російськими окупантами далекобійних дронів-камікадзе типу "Шахед" (Shahed-136) зазнає активних змін.

Аналітики DEFENSE EXPRESS проаналізували нововведення на тлі ворожих ударів останнім часом.

Головне, що виявили експерти, це те, що росіяни використовують доволі значну кількість хибних цілей у декількох хвилях.

"Особливо велика кількість дронів-приманок саме у першій хвилі, в якій налічується велика кількість "Гербер", які робиться з пінопласту, та подібних до них дешевих БПЛА із лінзами Люнеберга. Вони йдуть на малих висотах та починаються кружляти у певному районі", - пояснили фахівці.

Через те, що вони перебувають на малій висоті, їх важко відстежити радіолокаційними станціями. Дрони то з'являються, то зникають на екранах РЛС, через що у той район направляються мобільні вогневі групи.

У разі другої хвилі пропорції хибних цілей до справжніх вже стають більш рівними.

"А от третя хвиля вже містить мінімум приманок та майже повністю складається із дронів з бойовими частинами. Все це здійснюється для того, щоб максимально заплутати наші сили, розтягти наявні засоби та тим самим зробити собі коридор в українській системі ППО", - йдеться у дослідженні.

Додамо, що атака "Шахедів" у ніч проти 22 жовтня складалася з 60 штук та невстановленого типу. З них було збито 42, ще 10 втрачені локаційно, 3 повернулись до РФ, 1 полетів у Білорусь, 1 станом на 9 ранку ще літав, тобто загалом з 60 цілих 57 БпЛА не завдали шкоди.

Нагадаємо, вже відомі нові подробиці трагічної атаки "Шахедами", які вчергове запустила російська армія по місту Суми.

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