Росіяни змістили акценти: у ЗСУ прокоментували нічну атаку дронами-камікадзе

Атака безпілотників вночі може свідчити про те, що російські війська змістили свій акцент на північ країни. Оскільки на півдні цього разу ворог не був таким активним.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, коментучи нічну атаку дронів.

Вона наголосила, що ця ніч для зони відповідальності ОК "Південь" виявилася більш спокійною, ніж у попередні атаки.

"Ворог змістив акцент на північ. При цьому на півдні окупанти продовжують тактику застосування керованих авіаційних бомб, не маючи повноцінної можливості як раніше бити з артилерії по Правобережжю. Оскільки вони дуже відкинуті", - розповіла Гуменюк.

Однак, вона зазначила, що росіяни багато маневрують, вишукують способи для атаки та додають авіацію.

Нічна атака дронів

Близько 22:00 30 березня, Україною почала ширитися повітряна тривога. Спочатку сирени лунали у Сумській і Чернігівській областіх, а згодом - багатьох інших регіонах, зокрема і в Києві. В ОВА попередили мешканців про загрозу атаки дронами.

Росіяни протягом останньої атаки запустили вдарили по Україні десятьма БпЛА Shahed. Сили ППО знищили дев’ять із десяти ворожих дронів.

Втім, російські війська атакували не лише безпілотниками. У небі було зафіксовано до п’яти інших повітряних цілей, імовірно, повітряних куль. Дронами окупанти атакували з північного напрямку - Брянської області, через Сумську та Чернігівську області.

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