Росіяни змушують молодь фейкових ВНЗ допомагати автомобілістам на трасі до Криму

У Центрі національного спротиву закликають місцеву владу ігнорувати такі процеси.
Росіяни змушують молодь Запорізької області, яка навчається у місцевих фейкових ВНЗ, допомагати автомобілістам у заторі на трасі до Криму. Те, що подається як ініціатива молоді, насправді "масовка" вздовж автошляху.
Про це інформують у Центрі національного спротиву.
Як зазначається, це типовий сценарій російської влади - імітувати волонтерські рухи, вибори та інші процеси, які притаманні громадянському суспільству.
"В самої ж РФ ніякого громадянського суспільства не існує, а всі “волонтери” фінансуються кремлем й відповідають за масовку", - йдеться у повідомленні.
У Центрі національного спротиву закликають місцеву владу ігнорувати такі процеси.
Додамо, що практика штучного переселення та насильницької асиміляції українців на тимчасово окупованих територіях триває.
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