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Росіяни змушують молодь фейкових ВНЗ допомагати автомобілістам на трасі до Криму

Росіяни змушують молодь фейкових ВНЗ допомагати автомобілістам на трасі до Криму

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
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37
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Росіяни змушують молодь фейкових ВНЗ допомагати автомобілістам на трасі до Криму

Молодь фейкових ВНЗ допомагає автомобілістам на шляху до Криму

У Центрі національного спротиву закликають місцеву владу ігнорувати такі процеси.

Росіяни змушують молодь Запорізької області, яка навчається у місцевих фейкових ВНЗ, допомагати автомобілістам у заторі на трасі до Криму. Те, що подається як ініціатива молоді, насправді "масовка" вздовж автошляху.

Про це інформують у Центрі національного спротиву.

Як зазначається, це типовий сценарій російської влади - імітувати волонтерські рухи, вибори та інші процеси, які притаманні громадянському суспільству.

"В самої ж РФ ніякого громадянського суспільства не існує, а всі “волонтери” фінансуються кремлем й відповідають за масовку", - йдеться у повідомленні.

У Центрі національного спротиву закликають місцеву владу ігнорувати такі процеси.

Додамо, що практика штучного переселення та насильницької асиміляції українців на тимчасово окупованих територіях триває.

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Дата публікації
Перегляди
37
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