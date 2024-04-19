Росіяни "знахабніли" біля Часового Яру: експерт розповів про складну ситуацію та жорсткі дії окупантів 

Наразі ситуація біля Часового Яру залишається дуже складною. Росіяни тиснуть з флангів, але поки що не мають у цьому успіху.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко на каналі КИЇВ24.

"Загальна ситуація зараз біля Часового Яру дуже складна і це правда. Але це ще не каталізація наступальних дій. Росіяни зараз намагаються тиснути одночасно і з північного, і з південного флангів. Вони намагаються зачепитися за саме східні околиці Часового Яру, використовуючи трасу через Хромове, як основний напрямок зараз для штурмової діяльності. Але поки що їм це не вдається", – розповів експерт.

За словами Олександра Коваленка, українські позиції у місті ворог кожного дня атакує тактичною авіацією, що суттєво ускладнює ситуацію і дозволяє окупантам тиснути на лінію оборони ЗСУ.

"І це не тільки Часового Яру стосується. Найбільш негативний момент полягає в тому, що вони навіть знахабніли настільки, що використовують вже штурмову авіацію, наприклад, штурмовики Су-25, які з району Бахмуту на підльоті обстрілюють Часів Яр", – додав експерт.

Він пояснив, що штурмовики Су-25 – це літаки близького радіусу дії, які є досяжними цілями для засобів ППО.

"Тобто якщо вони це роблять, вони впевнені в тому, що їм там нічого не загрожує у питаннях протиповітряної оборони", – вважає Олександр Коваленко.

Нагадаємо, речник ЗСУ повідомив, кого окупанти женуть у наступ на Часів Яр. На цьому напрямку РФ задіяла близько 20-25 тисяч бійців, серед яких — багато найманців з інших країн.

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